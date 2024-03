EQT ed Equitrans Midstream si uniranno per creare azienda da 35 miliardi di dollari

EQT Corporation

Equitrans Midstream Corporation

(Teleborsa) -edhanno stipulato undefinitivo per creare un'importante attività di gas naturale integrata verticalmente, con un. La nuova società avrà un costo di fornitura leader nel settore, un free cash flow durevole in tutti gli ambienti di prezzo e un significativo potenziale di sinergia, si legge in una nota.Secondo i termini dell'accordo, approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, EQT acquisirà Equitrans in un'. Ciascuna azione in circolazione delle azioni ordinarie Equitrans sarà scambiata con 0,3504 azioni ordinarie EQT, che rappresentano un valore implicito di 12,50 dollari per azione Equitrans sulla base del prezzo medio ponderato in base al volume delle azioni ordinarie EQT per i 30 giorni terminati l'8 marzo 2024. Come a seguito della transazione, si prevede che glie gli azionisti di Equitrans dovrebbero possedere circa il 26%."Equitrans è l'operazione più strategica e trasformativa che EQT abbia mai perseguito e la consideriamo un'opportunità unica nella vita per integrare verticalmente una delle basi di risorse di gas naturale della più alta qualità ovunque nel mondo - ha commentato il presidente e CEO di EQT, Toby Z. Rice - Mentre, è imperativo per le società statunitensi del gas naturale evolvere i propri modelli di business percontro rivali integrati verticalmente. Abbiamo identificato molteplici sinergie a breve termine ad alta fiducia, con significativi vantaggi derivanti dai futuri progetti di ottimizzazione delle infrastrutture che riteniamo guideranno la creazione di valore materiale per gli azionisti nel tempo".