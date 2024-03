Caltagirone: utile netto +17,8%, cedola a 0,25 euro

Caltagirone

(Teleborsa) - Il Gruppo, che opera nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario, ha chiuso l’esercizio 2023 con unpari a 261,6 milioni di euro in aumento del 20,3% rispetto al precedente esercizio (217,4 milioni di euro).Il Risultato di competenza del Gruppo è stato pari a 131,1 milioni di euro, in aumento del 17,8% rispetto al 2022 (111,3 milioni di euro).Il bilancio consolidato include gli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile IAS 29 relativo alle economie iperinflazionate.si sono attestati a 1,99 miliardi di euro, in linea con l’esercizio precedente.Ilè stato positivo per 430,5 milioni di euro (349,3 milioni di euro nel precedente esercizio) con un incremento del 23,2% conseguente al miglioramento della redditività nei settori del cemento e dei grandi lavori.Il, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 162 milioni di euro (151,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022) è stato positivo per 268,5 milioni di euro (197,8 milioni di euro nel 2022).La, pari a 237,9 milioni di euro (negativa per 43,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022), è in miglioramento di 280,9 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto del flusso di cassa operativo positivo del gruppo Cementir e del gruppo Vianini Lavori.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unpari a 0,25 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 22 maggio 2024 (stacco cedola in Borsa il 20 maggio 2024) e con record date alla data del 21 maggio 2024.