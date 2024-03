Generali sale in Borsa dopo risultati sopra le attese

Generali

(Teleborsa) -per, che stamattina ha comunicato di aver chiuso il 2023 con un, sostenuto dalla crescita in tutti i segmenti di business, soprattutto nei Danni, e all'impatto positivo della cessione di Generali Deutschland Pensionskasse.e relativamente clean - hanno commentato gli analisti di- Il punto saliente è il forte miglioramento del CoR, mentre il Vita rimane in deflusso. Meno sorpresa per quanto riguarda i dividendi rispetto ai concorrenti, che hanno tutti aumentato i payout ratio con DPS sopra al consensus del 10-15%. Riteniamo che il rialzo delle aspettative di consensus su EPS e DPS sia limitato".Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 22,7 e successiva a 22,98. Supporto a 22,42.