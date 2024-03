Mondo TV

(Teleborsa) - La serie MeteoHeroes SR 1 vedrà un co-terminus dei diritti di tutti i batch consegnati al 31 dicembre 2024 per andare in onda in esclusiva su Boomerang (canale 609 di Sky), in base all'accordo sottoscritto, che prevede la licenza dei diritti Pay TV e Free TV in Italia Malta, Monte Carlo, San Marino and the Vatican City.Si rinnova così la collaborazione dicon il gruppo Warner Bros. Discovery Italia, operativo in Italia con diversi canali dedicati al pubblico dei bambini.