Oracle festeggia la trimestrale, titolo in rally

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo dell'11,00% dopo aver segnalato un aumento della domanda dei suoi servizi di cloud computing sulla scia del boom dell'IA generativa.Il colosso del software enterprise ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio 2024 oltre le aspettative del mercato. Nei tre mesi, Oracle ha registrato unrettificato di 1,41 dollari, contro gli 1,38 dollari del consensus. Isono saliti del 7% annuo a 13,3 miliardi di dollari, in linea con le attese degli analisti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,07%, rispetto a +0,71% dell').Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 129,2 USD. Rischio di discesa fino a 124,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 133,9.