Costco Wholesale scivola a Wall Street, frenano le vendite

(Teleborsa) - Seduta in ribasso perche mostra un decremento del 3,72%.La catena di grandi magazzini ha registrato una crescita delle vendite nette del 6,8%, nel mese di maggio, a 20,97 miliardi di dollari. Il dato rileva, tuttavia, un rallentamento rispetto al +7% di aprile.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.038,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 999,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.077,5.