Polizze dormienti prescritte: domande rimborso parziale fino al 10 aprile

(Teleborsa) - Fino al 10 aprile sarà possibile presentare online, alla Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP), la richiesta di rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte. Lo fa sapere ilin una nota.evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1 gennaio 2006; prescrizione di tale diritto intervenuta entro il 19 ottobre 2012; rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti; non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti otto avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.