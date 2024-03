Salvatore Ferragamo torna nell'indice MIB ESG di Euronext

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -torna nell'indice MIB ESG di Euronext, a partire da lunedì prossimo 18 marzo 2024. il paniere Environmental, Social and Governance è dedicato alle 40 blue-chip quotate che presentano le migliori pratiche ESG.Il ritorno di Ferragamo nel MIB ESG testimonia la determinazione con cui l’azienda persegue la propria. Il Gruppo, infatti, si è dotato sin dal 2017 di unapprovato dal Consiglio di amministrazione cheper garantirne l’avanzamento costante verso il raggiungimento dei 14 obiettivi ambientali, sociali e di governance."Siamo orgogliosi di far parte dell’indice MIB ESG che riflette i progressi compiuti in campo ambientale e sociale. Questa è la conferma del nostro impegno nel generare valore condiviso per i nostri azionisti, le persone di Ferragamo, i nostri partner e le comunità locali”, ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore generale di Salvatore Ferragamo.”