Nella Summer ITA 15 destinazioni intercontinentali e 10 collegamenti stagionali

(Teleborsa) - Sono 57 le destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali, cheopererà nel quadro della programmazione estiva dei voli da Rona Fiumicino e Milano Linate, con l’aggiunta di 10 collegamenti stagionali nell’area mediterranea, in Grecia, Spagna e Croazia, oltre che verso Lampedusa e Pantelleria.Intanto, la compagnia aerea ha comunicato che il collegamento diretto fra Roma Fiumicino e Tokyo Haneda diventa giornaliero.Il network delle destinazioni intercontinentali della Summer 2024 di ITA Airways comprende quelle già operative verso gli Stati Uniti (New York, Washington, Boston, Los Angeles, Miami, e San Francisco), in Brasile (Rio de Janeiro e San Paolo), Buenos Aires, Nuova Delhi e Tokyo.