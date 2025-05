Gruppo FS: presentati nuovi collegamenti in Frecciarossa fra Italia, Germania e Austria

(Teleborsa) - Nuoviinfragrazie all’intesa fra(Gruppo FS), le ferrovie tedesche(DB) e quelle austriache. Entro il 2026 saranno attivati i nuoviMilano – Monaco di Baviera e Roma – Monaco di Baviera. I servizi verranno gradualmente estesi verso Berlino e Napoli da dicembre 2028. Continua così il progetto della cosiddetta "Metropolitana d’Europa" con il Frecciarossa, eccellenza dell’Alta Velocità prima in Italia e adesso in Europa.L’annuncio è stato dato oggi a Monaco di Baviera da, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia;, membro del Consiglio di Amministrazione per il Trasporto Passeggeri a Lunga Distanza di DB;, membro del Consiglio di Amministrazione per il Trasporto Passeggeri a Lunga Distanza di ÖBB., Commissario Europeo per i Trasporti Sostenibili e il Turismo, ha partecipato con un videomessaggio."Collegare in treno l’Italia con le principali città europee – ha sottolineato, AD e DG di Trenitalia – è uno degli obiettivi strategici del Gruppo FS. Il Frecciarossa si conferma protagonista anche sui mercati internazionali, con l’ambizione di diventare il treno degli europei e non solo degli italiani. Questi nuovi collegamenti si aggiungeranno a quelli già operativi tra Milano e Parigi. Inoltre, tra Svizzera, Austria e Italia sono attivi collegamenti Eurocity ed Euronight, realtà che migliorano e rendono più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d’Europa".Ildi collegamento ferroviario fra Italia, Austria e Germania è stato anche selezionato dalla Commissione Europea come Progetto Pilota nell’ambito dele mira a migliorare l’offerta di trasporto internazionale e a rispondere alla crescente domanda di viaggi tra i Paesi europei con un mezzo sostenibile come il treno.L’partirà con quattro collegamenti sulle rotte. Per il Milano – Monaco di Baviera, con un tempo di viaggio di sei ore e mezza, le principali fermate intermedie saranno a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Per quanto riguarda Roma – Monaco di Baviera, con un tempo di viaggio di otto ore e mezza, le principali fermate saranno a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. L'apertura del Tunnel di Base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un’ora. Da dicembre 2028 l’offerta completa consisterà in 10 collegamenti tra l’Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano e Monaco di Baviera; Milano e Berlino; Roma e Monaco di Baviera; Napoli e Monaco di Baviera; Napoli e Berlino.Il nuovo servizio sarà operato con il, il treno ad Alta Velocità di Trenitalia, che è conforme alledi. È stato inoltre progettato e realizzato per viaggiare in Italia e sulle?reti ferroviarie europee di Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio, essendo in grado di superare le differenze di alimentazione elettrica e segnalamento dei vari Paesi. Con i collegamenti Roma/Milano – Monaco di Baviera - Berlino, Frecciarossa, dopo Francia e Spagna, arriverà anche in Germania, continuando a perseguire l’obiettivo della “Metropolitana d’Europa” ad Alta Velocità, collegando le città più nevralgiche del Vecchio Continente.Il nuovo collegamento Frecciarossa offrirà untra Italia e Germania, passando attraverso l'Austria, e avrà un impatto significativo sulle connessioni ferroviarie tra i due Paesi. Con il supporto delle infrastrutture tedesche, che si collegano a numerosi altri Paesi, la linea intercetterà anche la domanda di trasporto per altre destinazioni come Francoforte e Cracovia.