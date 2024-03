DAS e Fondazione Libellula: al via una partnership per tutelare le donne

(Teleborsa) - A partire da marzo 2024ha deciso di avviare una collaborazione concon l'obiettivo di attivare delle azioni concrete per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, oltre che per promuovere una cultura inclusiva all'interno dell'azienda e sensibilizzare sul tema della parità di genere. Per mettere a disposizione il proprio know-how e dare un contributo concreto alle donne beneficiarie di Fondazione Libellula, realtà nata nel 2020 con lo scopo di agire su un piano culturale per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere, DAS ha attivato a partire dal mese di marzo uno sportello legale gratuito. Il servizio messo a disposizione dalla Compagnia – fa sapere DAS in una nota – è dedicato a tutte le donne che hanno necessità di confrontarsi con un avvocato rispetto a situazioni di disagio o discriminazione che stanno vivendo nell' ambito lavorativo o nell'ambito della propria vita privata. Un servizio volto a promuovere la conoscenza della normativa vigente e che consente di ottenere un consiglio esperto su come tutelare i propri diritti."I principi di diversità, equità ed inclusione – ha affermato– sono pilastri fondamentali della cultura aziendale di DAS, punto di riferimento nel panorama italiano della tutela legale. Siamo entusiasti di collaborare quest'anno con la Fondazione Libellula, che si distingue da sempre nella battaglia contro la violenza di genere. Nell'ambito dei nostri progetti sociali e delle iniziative sul territorio, DAS si impegna attivamente a proteggere e valorizzare le donne, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella società e che troppo spesso ancora non ricevono la giusta valorizzazione e tutela".