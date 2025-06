GreenVision con Telethon per sostenere la ricerca su malattie rare della vista

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo perche impattano sulla vista.Attraverso Fondazione Telethon, infatti, GreenVision sosterrà la ricerca presso, centro di eccellenza per la ricerca genica sulleche causa il peggioramento e laL'annuncio è stato fatto nel corso della, in corso in Sicilia e che vede la partecipazione ditra ottici, oculisti e manager dell'industria dell'ottica e dell'occhialeria.A presentare la nuova collaborazionedi Fondazione Telethon e la dott.ssa, ricercatore del TIGEM di Pozzuoli che ha presentato una parte delle ricerche sostenute da Fondazione Telethon e GreenVision.La prima giornata della ventesima Convention annuale di GreenVision ha visto anche l'intervento del prof., presidente della(Società Italiana Scienze Oftalmologiche) e direttore della, che si è confrontato con gli ottici GreenVision ed addetti ai lavori sul futuro della professione ottica e del rapporto con il mondo medico, trovando ampia convergenza di vedute.Le tavole rotonde sono state coordinate dall'editore di B2Eyes