Garofalo Health Care, risultati 2023 in crescita anche escludendo acquisizioni

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2023 con un, in leggera riduzione rispetto a i 21,4 milionidel 2022. Tale valore risente delle performance del, acquisito a fine 2023 ed assolutamente non rappresentative delle attuali e future prospettive. Escludendo il contributo sul 2023 del Gruppo Aurelia Hospital, il risultato netto del Gruppo si sarebbe attestato a 22,7 milioni (+6% sul 2022).sono risultati pari a 368,7 milioni, in aumento di 46,1 mln rispetto ai 322,6 milioni registrati nell’esercizio 2022 (+14,3%). Escludendo il contributo sul 2023 del Gruppo Aurelia Hospital, i Ricavi si sono attestati a 356 milioni (+10,4%). A parità di perimetro (ovvero escludendo il contributo per il 2023 del Gruppo Aurelia, di Sanatorio Triestino e di GVDR), i Ricavi sono risultati in crescita del 3,% rispetto al 2022 e beneficiano principalmente dell’incremento dell’attività verso i pazienti privati (+12% a/a) e Fuori-Regione (+4% a/a), confermando appieno il trend di fabbisogni assistenziali strutturalmente crescenti.consolidato si è attestato a 67,1M, in aumento di 8,5 milioni rispetto a 58,6 milioni dell’esercizio precedente (+14,5%).è stato pari a 39,2 milioni, in aumento rispetto ai 31,7 milioni precedenti (+23,9%).Al 31 dicembre 2023 la(PFN) di GHC risulta pari a 205,7 milioni di euro, data da liquidità per 23,1 milioni e debito finanziario per 228,8 milioni.