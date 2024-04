Allianz Partners, risultati record nel 2023: utile operativo a 301 milioni di euro

(Teleborsa) -, società attiva nei servizi assicurativi e di assistenza, ha chiuso l'esercizio 2023 con 9,3 miliardi di euro di(+13,0% vs 2022), e undi 301,2 milioni di euro (+5,8% vs 2022). Si tratta della migliore performance finanziaria nella storia di Allianz Partners. Tutte le linee di business hanno registrato una crescita sostenuta, grazie all'impennata dei viaggi internazionali, alla crescita a due cifre di Mobility & Assistance e alla crescita record del 23,4% del business Health.Scendendo nei dettagli, il businesslo scorso anno ha registrato una crescita sostanziale, pari al 23,4%, con ricavi pari a 2,959 miliardi di euro. Il businessè cresciuto dell'8%, con ricavi pari a 3,297 miliardi di euro nel 2023. Il businessha registrato ricavi per 2,902 miliardi di euro, pari a un incremento annuo dell'11,2%."Il 2023 è stato un altro anno record per Allianz Partners in termini di ricavi e utili totali, dopo i risultati record del 2022 - ha commentatodi Allianz Partners - Il business Travel continua a prosperare, quello Health ha registrato un'enorme crescita e il nostro business Mobility & Assistance ha avuto un ottimo slancio a livello globale. Di conseguenza, la nostra continua crescita si basa su solide fondamenta, poiché investiamo nella digitalizzazione dei nostri servizi, garantendo al contempo quello human touch che assicura i massimi livelli di soddisfazione dei clienti".per il business Insurance e Service pari a 97,3%, solo per il business Insurance pari a 96,2%. 72,9 milioni di casi di assistenza gestiti a livello globale nel 2023, pari a 200 mila casi al giorno.