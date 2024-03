Iveco Defence, Catalano: 60% dei ricavi al 2028 già coperti da ordini e programmi aggiudicati

Iveco Group

(Teleborsa) - Le priorità strategiche per la divisione Defence di Iveco Group sonoil portafoglio ordini. Lo ha spiegato, presidente della Business Unit Defence di, durante il Capital Markets Day in corso a Torino "Vogliamo continuare a essere leader nelle soluzioni di protezione e mobilità, accelerare le tecnologie senza equipaggio e i sistemi di propulsione avanzati - ha detto - Inoltre, intendiamo, progettando prodotti in modo agile e modulare. Infine, vogliamo consegnare gli ordini e fornire assistenza in modo redditizio con interruzioni minime della catena di fornitura,e aumentando l'integrazione verticale"."Ilnegli ultimi sei anni", ha sottolineato Catalano, e "ora abbiamo un percorso chiaro da percorrere con oltre il 60% dei ricavi netti cumulativi 2024-2028 coperti da ordini e programmi aggiudicati"."La top line è quindi costantemente protetta", ha assicurato, spiegando che "" per Iveco, che "continua a mantenere l'Europa e i suoi alleati al sicuro".