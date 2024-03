Iveco, piani dettagliati per le cinque Business Unit. EBIT margin Difesa fino al 13%

Iveco Group

(Teleborsa) -, durante il Capital Markets Day odierno in cui ha annunciato i nuovi target al 2028 , ha introdotto una, fornendo maggiore trasparenza sulle performance separate di Powertrain, Bus, Defence, Truck Financial Services. Ogni unità ha il suo specifico "Unlimited Patwhay", che ne riflette performance, obiettivi futuri e potenziali opportunità di crescita.La(organizzata sotto il marchio MAGIRUS)nel nuovo Piano Strategico, né nelle relative previsioni finanziarie. Come comunicato ieri, il Gruppo ha firmato un accordo definitivo per il trasferimento della proprietà di MAGIRUS a Mutares, una società quotata in borsa specializzata in turnaround.La Business Unit Powertrain è uno dei primi tre produttori di motori a livello mondiale. L'attenzione della BU sia sui motori a combustione interna che sui powertrain elettrici la posiziona in maniera ottimale per la transizione verso combustibili alternativi e l'elettrificazione, garantendole un futuro sostenibile e redditizio.Con un portafoglio prodotti diversificato e una robusta capacità di innovazione, la Business Unit Powertrain mira a raggiungereentro il 2028 (obiettivo precedente pari a circa 5 miliardi di euro entro il 2026) e punta a una redditività a due cifre, che significa aumentare l'Adjusted EBIT margin di circa 100 punti base all'anno, fino a raggiungere il 9,5%-10,5% a fine 2028.La Business Unit Bus fa leva su un'offerta completa di veicoli in tutti i segmenti e su un forte focus sulle comunità locali. Un investimento di 600 milioni di euro in tecnologia avanzata tra il 2024 e il 2028 garantirà che l'unità rimanga all'avanguardia nel settore, con particolare riguardo ai veicoli a zero emissioni.La Business Unit Bus mira a raggiungereentro il 2028 ed è determinata a crescere e ottimizzare le proprie operazioni in modo da quasi raddoppiare la redditività rispetto al 2022, raggiungendo il 7-8% entro il 2028.All'interno di Iveco Group, Defence si configura come una Business Unit indipendente e autosufficiente, che enfatizza l'innovazione tecnologica, l'eccellenza operativa e le partnership strategiche. I suoi punti di forza risiedono nell'adattabilità e nella capacità di soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, assicurando in maniera responsabile il proprio supporto a numerosi Paesi nel mondo nel mantenere sicure le proprie comunità.La Business Unit sta accelerando la sua crescita, grazie a un portafoglio ordini che supera i 4 miliardi di euro e prevede di raggiungereentro il 2028, con un Adjusted EBIT margin tra il 12 e il 13%.La Business Unit Truck intende far leva sulla leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con i modelli Daily e eDaily, e nella gamma media con il noto Eurocargo, migliorando nel contempo i margini del segmento dei camion pesanti con i modelli S-Way e S-eWay. Innovazione tecnologica, disciplina finanziaria e partnership strategiche guideranno il suo successo.La Business Unit intende raggiungereentro il 2028, con un Adjusted EBIT margin di circa il 7%.La Business Unit Financial Services è focalizzata sulla conferma degli attuali significativi risultati, aprendo nel contempo la strada a nuove soluzioni di mobilità sostenibile, tra cui quelle fornite da GATE, la piattaforma 100% elettrica e digitale per il noleggio a medio-lungo termine di veicoli commerciali elettrici.La Business Unit mira a far crescere ilrispetto ai 6,9 miliardi di euro del 2023, con un Adjusted EBIT margin tra 130 e 150 milioni di euro entro il 2028.