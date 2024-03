Civitanavi, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 4,80 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, confermando lasul titolo a "", dopo che la società ha comunicato risultati 2023 "migliori del previsto".Gli analisti scrivono che il management non ha fornito indicazioni per l'anno, ma ha fornito. L'attuale contesto di mercato è particolarmente favorevole per un produttore di apparecchiature con sede in Europa. Nel 2023 Civitanavi ha iniziato a lavorare con 12 nuovi clienti, una misura qualitativa che dà l'idea di una riconoscibilità del marchio in costante crescita.Le stime FY24 e FY25 di Intermonte sembrano già coerenti con i commenti del management. Il management non ha fornito indicazioni per il momento, ma ha affermato che la società ha iniziato bene nel 1Q24. Ilper il futuro."I ricavi del 4Q23 sono stati migliori del previsto e hanno- si legge nella ricerca - Rimaniamo positivi sul titolo, alzando il nostro prezzo obiettivo grazie al calo del tasso risk-free (-0,5%) e al roll-over della valutazione a termine di un anno. Riteniamo che Civitanavi sia ben posizionata per catturare la crescita, soprattutto nel mercato globale della difesa, guidato dall'aumento della spesa militare e dalla crescente domanda di procurement ITAR-free".