Debito pubblico, Banca d'Italia: a gennaio raggiunti i 2.849 miliardi

(Teleborsa) - I dati pubblicati dallaindicano che a gennaio 2024 il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a. Si tratta di una riduzione di 14,1 miliardi rispetto a quanto registrato nel mese precedente. Il debito risulta invece in crescita di circa 96,6 miliardi di euro se confrontato con i 2.752 miliardi registrati nel gennaio del 2023. Secondo i numeri indicati dal report di "", la contrazione osservata a gennaio è dovuta ad un calo delle disponibilità liquide del Tesoro (15,7 miliardi, a 34,2) e all'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio che hanno complessivamente ridotto il debito di 1,3 miliardi, parzialmente compensati dal fabbisogno (2,9 miliardi).Per quel che riguarda invece i, il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è diminuito di 13,6 miliardi, quello delle Amministrazioni locali di 0,4 miliardi e quello degli Enti di previdenza di circa 0,1.Il debito delle amministrazioni pubbliche aveva segnato un nuovonell'ottobre dello scorso anno, a 2.867 miliardi di euro. In base agli ultimi dati elaborati dall'istituzione di Via Nazionale, la durata didei titoli di debito emessi dall'Italia è salita a 7,9 anni. La maggior parte dellaè su una scadenze superiore ai 5 anni, per un totale di 1.354 miliardi. Sempre a gennaio, altri 900 miliardi di euro circa riguardano titoli con una maturazione tra 1 e 5 anni, mentre altri 594,6 miliardi sono titoli con durata di vida residua inferiore ai 12 mesi.Sempre in base ai dati pubblicati nel report "Finanza pubblica: fabbisogno e debito" a gennaio lecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 46,5 miliardi, in aumento del 5,1 per cento (2,3 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2023.