Bankitalia, debito pubblico supera 2.872 miliardi

(Teleborsa) -ancora nel mese di febbraio, raggiungendo un livello di, con una crescita di altri 22,9 miliardi rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dalle ultime statistiche disu "Finanza pubblica: fabbisogno e debito".L'aumento del debito - spiega la banca centrale -per complessivied allaper complessivi. A tale aumento ha poi contribuito anche l'effetto complessivo di scarti e premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio per un totale di 0,3 miliardi.La crescita de debito èmentre il debito delle Amministrazioni locali e quello degli Enti di previdenza si confermano sostanzialmente invariati.Lasi conferma pari ai, come nel mese precedente, mentre risultava pari a 7,8 anni nel mese di febbraio 2023.Laa febbraio è lievementedal 24,23% del mese precedente, mentre la quota detenuta da non residenti a gennaio (ultimo mese di rilevazione) è salita pari al 27,9% dal 27,6%, quella in capo ai residenti (famiglie e imprese non finanziarie) in aumento al 13,5% dal 13,4%, quello detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie in calo al 22,2% dal 22,7%.Lecontabilizzate nel bilancio statale adi euro, inrispetto allo stesso mese del 2023, mentre entrate tributariedell'anno sono risultate in aumento a