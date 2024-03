Swisscom (Fastweb) rileva e integra Vodafone Italia per 8 miliardi

Gruppo Vodafone

(Teleborsa) -, l'operatore telefonico che controlla Fastweb in Italia, ha stipulatoad un valore diIlè soggetto alle approvazioni regolamentari e di altre autorità competenti, non richiederà il voto degli azionisti Swisscom e dovrebbe verificarsiLa NewCo e il Gruppo Vodafone stipuleranno anche, tra cui un contratto di licenza che consenteVodafone in Italia per un massimo didopo il closing.Le attività italiane di Vodafone sono state rilevate con l’obiettivo dicombinando infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità. Le competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia - spiega una nota - daranno vita ad unleader in Italia, in grado di generare, una struttura dei costi più efficiente eed in grado di generare un, di sostenere glie di offrire servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi, migliorando le prestazioni e l’esperienza per i clienti in tutti i segmenti di mercato.Con questa operazione,, dove opera con successo dal 2007 attraverso Fastweb. Negli ultimi dieci anni Fastweb ha registrato unain termini die si è affermata come uno dei principali operatori nel mercato italiano.con un’ampia base di clienti. Combinando i punti di forza di Fastweb nella connettività fissa con la leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili, la NewCo sarà in grado di generare rPer quanto riguarda i benefici per i, vi sarà unae qualità del servizio, grazie a una rete proprietaria gestita end-to-end. Anche i clienti deipotranno godere di una, grazie alla combinazione della rete proprietaria di Fastweb e del Fixed Wireless Access (FWA) 5G di Vodafone. I clienti residenziali in Italia avranno accesso ad una combinazione di soluzioni ad alte prestazioni basate su fibra e 5G e quindi beneficeranno di servizi convergenti, migliori performance e customer experience a prezzi competitivi.Numerosi benefici anche per i, che potranno godere di un più ampioattraverso un unico punto di accesso, accelerando la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione in Italia.in quanto la NewCo sarà commercialmente più resiliente e potrà quindi garantire livelli sostenuti dinelle migliori infrastrutture di rete fisse e mobili e in innovazione, contribuendo a. Dalla transazione nascerà un operatore con asset convergenti e le dimensioni adeguate a competere efficacemente nel mercato e incrementare il livello di concorrenza nel Paese. La NewCo continuerà, inoltre, a mettere le proprie infrastrutture di alta qualità fisse e mobili a disposizione di terzi per servizi di accesso all’ingrosso."Questa operazione segna un punto di svolta per Fastweb e genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder. Grazie alla qualità superiore delle infrastrutture mobili e fisse, l'operatore convergente che risulterà dall'operazione sarà in grado di offrire connettività performante e servizi innovativi a tutti i segmenti del mercato", ha commentato, Amministratore Delegato di Fastweb., CEO di Swisscom, ha ricordato che il Gruppo "opera con successo in Italia fin dall’acquisizione di Fastweb nel 2007. In questo periodo abbiamo generato un solido track record di investimenti e crescita in Italia. La logica industriale di questa fusione è molto solida. Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutti gli stakeholder".