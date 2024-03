TIM continua rally in Borsa, al via roadshow a Milano

Telecom Italia

FTSE MIB

compagnia telefonica

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Si muove bene, con un rialzo del 2,18%, mentre prende il via oggi a Milano il roadshow del nuovo piano industriale "Free to run", che traccia il futuro della nuova TIM senza più la rete.Intanto, il fondo KKR ha assicurato che si è al lavoro per il closing dell'operazione Netco entro l'estate, spiegando che le attività preparatorie stanno procedendo con successo in collaborazione con il management team di TIM.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6%, rispetto a +1,64% del).Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,2195 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,2282. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,2369.