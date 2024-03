De Nora, l'utile 2023 sale a 231 milioni

De Nora

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2023 conpari a euro 856,4 milioni, in linea con la guidance 2023, ed in aumento dello 0,4% rispetto al dato 2022.è in crescita a Euro 231 milioni, anche grazie ai proventi della quotazione di thyssenkrupp nucera.L’margin al 31 dicembre 2023 è risultato pari al 20,0% (22,4% nel 2022) al di sopra della guidance 2023 (18%-19%), supportato principalmente dalla solida redditività del segmento di business Electrode Technologies che ha riportato un EBITDA Adj margin pari al 25,3% (25,9% nel 2022).L’è pari a euro 136,9 milioni, in crescita rispetto a euro 125,8 milioni riportati nel 2022, la variazione è principalmente attribuibile agli oneri non ricorrenti riportati nel 2022.La gestione finanziaria presenta proventi netti pari a euro 122,9 milioni, rispetto a oneri netti pari a euro 4,2 milioni nell’esercizio 2022.Il CdA ha proposto la distribuzione di unpari a Euro 0,123 per azione.