Exprivia, perfezionato l'accordo di investimento in Balance

Exprivia

Salesforce

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, ha. L'operazione era stata annunciata a dicembre In particolare, a seguito del soddisfacimento delle condizioni sospensive per il perfezionamento dell'operazione di acquisto dell'85% di Balance, Exprivia ha sottoscritto con il socio di Balance l'accordo di investimento che prevede l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Balance mediante sottoscrizione di un aumento di capitale per cassa, di cui lasarà pari a, comprensiva del sovrapprezzo, e la cui esecuzione è previsto avvenga entro il 29 marzo 2024.Balance, presente sul mercato da oltre dieci anni e, conta oltre 100 specialisti pluricertificatie un volume d’affari che nel 2022 ha superato 8 milioni di euro.