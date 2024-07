Exprivia perfeziona l'atto di fusione per incorporazione in Abaco3

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, ha comunicato che è stato, finalizzata al delisting delle azioni ordinarie di Exprivia da Piazza Affari.La fusione diverrà(Data di Efficacia) e gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalla medesima data. A decorrere dalla Data di Efficacia, Abaco3 subentrerà a Exprivia in tutti i rapporti nei quali Exprivia era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi. La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione dell'incorporanda.A decorrere dalla Data di Efficacia, Abaco3 assumerà lasociale di "Exprivia S.p.A.", ed entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla fusione.