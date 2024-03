MFE in rally sulla crescita della raccolta pubblicitaria in Italia e Spagna

MFE A

MFE B

(Teleborsa) -per le azioni(ex Mediaset, ora scambia in Borsa con), dopo che l'AD Pier Silvio Berlusconi ha detto in un'intervista che la, mentre il gruppo ha chiuso il 2023 con un utile in crescita rispetto ai 217 milioni del 2022, senza l'effetto contabile dei dividendi della Germania."L'andamento della pubblicità si dimostra tonico nel 1Q24 (trimestre stagionalmente poco pesante) dopo che nel 4Q23 ha chiuso a +8% in Italia - sottolineano gli analisti di- Per il momento confermiamo le proiezioni FY24 anche se la nostra stima di +1% di raccolta pubblicitaria (+1% sia in Italia che in Spagna) è ora conservativa". Il, viene sottolineato.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,345 e successiva a quota 2,526. Supporto a 2,164.Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,184 e successiva a 3,394. Supporto a 2,974.