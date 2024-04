MFE, utile netto 2023 senza Prosiebensat1 sale a 217,5 milioni di euro

MFE A

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che ora scambia con) ha comunicato che i. L'utile netto - escludendo l'impatto contabile derivante nei due esercizi dalla contribuzione della partecipazione in Prosiebensat1 - è positivo per 217,5 milioni di euro, in netta crescita (+17,7 %) rispetto ai 184,7 milioni di euro del 2022."La nostra holding ha chiuso un anno davvero da incorniciare - ha detto l'- Abbiamo fatto tutto ciò che un'azienda quotata in borsa può e deve fare. Abbiamo investito sullo sviluppo consolidando la nostra televisione spagnola, crescendo nella partecipazione in Germania e abbiamo remunerato tutti gli azionisti, in più senza aumentare in modo significativo il nostro debito. Quindi davvero bene"."Noi abbiamo deciso, oserei dire per una questione di etica imprenditoriale, di- ha aggiunto - Nel 2023 c'eravamo dati un obiettivo di 250 nuove assunzioni, posso dire che abbiamo chiuso con ben oltre 300 nuovi ingressi. E vorremmo fare la stessa cosa nel 2024 e nel 2025, assumendo soprattutto giovani e donne".Pier Silvio Berlusconi ha infine anticipato i dati consolidati della, addirittura superiori al 5% precedentemente comunicato: "Abbiamo trovato un mercato davvero tonico. I nostri ricavi pubblicitari in Italia e Spagna hanno registrato una crescita nel primo trimestre del 6%. Questo è bello per Mediaset ma è un buon segnale per tutta l'imprenditoria, perché spesso la pubblicità è cartina di tornasole di ciò che avverrà a livello economico".