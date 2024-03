British Airways investe a Heathrow per la sostenibilità ambientale

(Teleborsa) - Ammonta a 7 miliardi di sterline l’investimento triennale diper fare fronte alla. Una quota significativa è stata riservata alleper il servizio di handling all’, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.Questa operazione prevede la trasformazione dei veicoli di servizio per il, tenendo conto che allo stato attuale oltre il 90% dei veicoli e delle attrezzature di terra di British Airways a Heathrow sono a zero emissioni, in parte funzionanti con carburante a olio vegetale idro-trattato (Hvo).saranno gradualmentepasseggeri diesel e