Hera, rinnovato il patto per la sostenibilità con Elior

Hera

(Teleborsa) - Il Gruppo, tra le principali multiutility italiane e primo operatore nazionale per rifiuti trattati, ed Elior, azienda leader in Italia nella ristorazione, hanno rinnovato l’accordo di collaborazione incentrato sui progetti di, sostenibilità ambientale e mobilità sostenibile. La partnership biennale si inserisce nel percorso avviato nel 2022 con la sottoscrizione del primo protocollo d’intesa, al fine di dare seguito agli eccellenti risultati ottenuti dal lavoro sinergico portato avanti fino ad oggi.Con il rinnovo di questa intesa, sottolinea una nota, Hera ed Elior potranno così proseguire nel solco tracciato in questi anni in particolare nel campo della mobilità sostenibile, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale: il rifiuto organico prodotto nei punti di ristorazione è stato infatti utilizzato per la produzione di biometano e compost nell’impianto del Gruppo Hera a Sant’Agata Bolognese (BO), mentre gli oli vegetali esausti (quelli che rimangono al termine delle preparazioni alimentari, per esempio gli oli di frittura o utilizzati per conservare gli alimenti) raccolti in modo differenziato nelle cucine Elior, sono stati destinati alla produzione di biocarburante.