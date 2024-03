Mediobanca, Moody's conferma rating a lungo termine Baa1

Mediobanca

(Teleborsa) -ha confermato oggi tutti i rating e le valutazioni di, in particolare il rating a lungo termine di Baa1, mentre l'outlook sul rating dei depositi, dell'emittente e del debito senior non garantito di Mediobanca resta stabile.In una nota l'agenzia di rating sottolinea la buona capitalizzazione della banca con un rapporto Common Equity Tier 1 del 15,3% a fine anno 2023, una redditività solida e diversificata riflessa in un rendimento annualizzato delle attività pari all'1,3% alla stessa data, e un'elevata dipendenza da finanziamenti all'ingrosso. la valutazione dell'agenzia tiene conto anche della grande partecipazione della banca (13%) in Assicurazioni Generali, che espone Mediobanca al rischio azionario ma fornisce una fonte ricorrente di guadagni. Sebbene Mediobanca sia significativamente esposta ai prestiti al consumo non garantiti che comportano rischi più elevati rispetto ai mutui residenziali, Moody's prevede che il probabile aumento delle esigenze di accantonamento sarà controbilanciato da un livello di redditività elevato e sostenibile nei prossimi 12-18 mesi".