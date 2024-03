Pnrr, Fitto: "Nessun taglio alla Sanità, solamente una polemica inutile"

(Teleborsa) - "che accompagna il lavoro complesso che stiamo portando avanti e che ha consentito, piaccia o meno, di collocare l'Italia al primo posto per stato di avanzamento del Pnrr, come attestato dal Rapporto intermedio della". Lo afferma il, dopo quelle che definisce "polemiche strumentali sorte a seguito della Memoria della Corte dei conti" che parlava di una riduzione dei fondi per la sanità."Ribadisco che, relativamente agli investimenti in sanità, il decreto-legge n. 19 del 2024, riallocando i progetti che, per ritardi e criticità attuative, non potevano essere conclusi e rendicontati nei termini e secondo le modalità previste dal PNRR e dal Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) e che prescrivono il collaudo degli interventi entro il mese di giugno 2026 - prosegue Fitto - Il PNRR assegnava alla Missione Salute complessivamente 15,625 miliardi di euro. Dopo la revisione del Piano dello scorso dicembre, la dotazione finanziaria assegnata alla missione SaluteQuindi la revisione non ha comportato tagli.. In sintesi, le risorse non solo non sono diminuite, ma sono addirittura aumentate".Nelle prossime ore,, continua Fitto dopo le polemiche sulle rimodulazione dei fondi per gli investimenti in sanità. "Il dibattito parlamentare sarà l'occasione per entrare nello specifico dettaglio di tutti i punti evidenziati", aggiunge."Quindi nessun taglio ma solamente un’inutile polemica che accompagna il lavoro complesso che stiamo portando avanti e che ha consentito, piaccia o meno, di collocare l’Italia al primo posto per stato di avanzamento del PNRR, come attestato dal Rapporto intermedio della Commissione europea del 21 febbraio 2024", rassicura il Ministro."Nessun accentramento di funzioni, ma: ieri nessuna osservazione, oggi diverse critiche", prosegue ancora Fitto, che definisce il dibattito pubblico "in molti casi strumentale originato dalle considerazioni svolte dalla Corte dei conti in sede di audizione".