Directa, arriva la richiesta di rinvio a giudizio. Azienda: verrà dimostrata assoluta correttezza

Directa SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che la Procura della Repubblica di Torino ha notificato laper alcune persone fisiche e giuridiche per le ipotesi di reato note da mesi. L'accusa in questo atto ha ridotto sia il numero delle persone fisiche coinvolte, sia le imputazioni per talune delle persone che rimangono oggetto del provvedimento, si legge in una nota. Directa prende atto della decisione dell'accusa e si dice certa che verrà dimostrata l'assoluta correttezza delle attività svolte.Directa è coinvolta nel procedimento per responsabilità amministrativa discendente da reato ex D.Lgs. 231/01 e puntualizza che, per quanto riguarda l'ipotesi di falso in bilancio,, ma solamente dei passaggi della nota integrativa, e che si tratta di ipotesi che riguardano attività da tempo cessate.Le contestazioni che vengono mosse. Viene sottolineato che i bilanci sono certificati dalle principali società di revisione e, come previsto dalle norme, inviati a Banca d'Italia e Consob che hanno il compito di verificarli; nessuno ha mai fatto alcun rilievo in merito alle tematiche contestate.