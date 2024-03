Restart, Giorgio Ferrari entra in CdA e viene nominato AD

Restart

(Teleborsa) - Il CdA di, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha deliberato la. La nomina avviene a seguito dell’intervenuta efficacia, a decorrere dal termine del 19 marzo 2024, delle dimissioni del CEO Giuseppe Roveda. Il neoeletto consigliere resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria utile (ad oggi in programma il prossimo 27 maggio 2024 per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023).Il board ha anche deliberato di nominare il neoeletto consigliere qualedella società, attribuendogli le deleghe gestorie.Giorgio Ferrari, 29 anni, è dal 2019 presidente dell', nuovodi Restart con il 29,991% dei diritti di voto (secondo l'ultimo aggiornamento della CONSOB).