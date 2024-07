Eventi e scadenze del 25 luglio 2024

Venerdì 19/07/2024

Mercoledì 24/07/2024

Giovedì 25/07/2024

Acea

Restart

American Airlines

Astrazeneca

Banca Generali

Baxter International

Cofle

Compagnia Dei Caraibi

Edison International

Enel

ENI

Ermenegildo Zegna N.V

Esautomotion

EssilorLuxottica

Euronext Nv

Harley-Davidson

Honeywell International

Iberdrola

La Sia

Landi Renzo

Lloyds Banking

Nasdaq

Northrop Grumman

Roche Holding Ltd

Sanofi

Stellantis

STMicroelectronics

Union Pacific

Vianini

Webuild

Saipem

(Teleborsa) -- La 54 edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni54 “L’illusione della distanza”, si svolge a Giffoni Valle Piana Il festival cinematografico ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Le giurie saranno formate da 5000 ragazzi da 33 Paesi del mondo- Riunione informale dei ministri della Salute a Budapest- I Ministri delle Finanze, i Governatori delle Banche Centrali del G20 e i loro sostituti (deputies) si riuniranno a Rio de Janeiro per il loro quarto incontro ministeriale sotto la Presidenza brasiliana del G20. Saranno presenti, tra gli altri, il ministro Giorgetti e Paolo Gentiloni- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Parigi - Il Presidente Mattarella partecipa alla cerimonia di inaugurazione dei "Giochi Olimpici 2024"08:45 -- Borsa Italiana - Cerimonia di quotazione di ICOP, Società Benefit di ingegneria del sottosuolo09:30 -- Roma, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano - La Camera di Commercio di Roma presenta la prima edizione del Premio Imprese Storiche e del Premio Roma per il Made in Italy. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti e il Ministro Adolfo Urso11:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog11:00 -- Roma, Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog11:00 -- Evento digitale organizzato dal Sole 24 Ore e Unioncamere. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e il Ministro Adolfo Urso. Inoltre, durante l’evento, verrà presentato dai tecnici del Ministero delle Imprese del Made in Italy il Decreto attuativo del piano Transizione 5.011:30 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in occasione dell’evento "Intelligenza artificiale generativa per la Camera dei deputati: premiazione dei progetti vincitori della manifestazione di interesse"13:30 -- Le Commissioni riunite Esteri Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 22 luglio 2024 e della Riunione dei Ministri del Commercio del G7 del 16-17 luglio 2024- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Esame della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Risultati del II trimestre 2024, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2024 (prima tranche) - Comunicato stampa sulla distribuzione- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati preliminari del Primo semestre 2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Live webcast e conference call- CDA: Risultati del primo semestre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024.- CDA: Relazione semestrale12:00 -- Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini che si terrà in occasione della presentazione dei Risultati finanziari del primo semestre 2024