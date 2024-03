Terna corre in Borsa dopo la presentazione del nuovo piano

Terna

(Teleborsa) -per il titolo, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, dopo che ieri sera ha presentato il. Il totale degli investimenti al 2028 è pari a 16,5 miliardi e rappresenta il livello più alto mai registrato nella storia del gruppo, con un incremento del 65% rispetto al piano precedente, dice una nota. Nel 2028 i ricavi sono attesi a 4,6 miliardi con un EBITDA di 3,25 miliardi di euro.Il ha detto che la nuova politica dei dividendi intende "garantire un mix equilibrato di rendimento e crescita" e "nonostante l'aumento del capex, le metriche rimarranno coerenti con gli attuali livelli di rating". Subito dopo la presentazione del piano,ha confermato il rating "Baa2" con outlook stabile eha confermato il rating "BBB+" con outlook stabile.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 8,031 e successiva a quota 8,285. Supporto a 7,777.