Banca Nazionale Svizzera anticipa trend: taglia tasso riferimento all'1,5%

(Teleborsa) - Laha anticipato il trend, annunciando un allentamento della politica monetaria per frenare l'apprezzamento del franco svizzero rispetto al biglietto verde. Ildi riferimento è stato dunque. La modifica entrerà in vigore domani 22 marzo 2024.I beni a vista detenuti dalle banche presso la BNS saranno remunerati fino a un determinato limite al tasso guida della Banca Nazionale Svizzera, quelli eccedenti tale limite a un tasso di interesse pari all’1%.La Banca nazionale ribadisce anche la sua"L’allentamento della politica monetaria - si sottolinea - è stato possibile grazie all’efficacia della lotta all’inflazione durante gli ultimi due anni e mezzo" e "come indicato dalla nuova previsione, l’inflazione dovrebbe rimanere all’interno di quest’area anche nel corso dei prossimi anni".La Banca nazionale assicura che "continuerà ad osservare attentamente l’evoluzione dell’inflazione e, se necessario, adeguerà nuovamente la politica monetaria per far sì che il rincaro si mantenga a medio termine nell’area di stabilità dei prezzi". Dall’inizio dell’anno l’inflazione è diminuita ulteriormente attestandosi in febbraio all’1,2%. Il calo è riconducibile al minor rincaro dei beni, mentre la spinta maggiore ai prezzi proviene attualmente dai servizi interni.