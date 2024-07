Romania, banca centrale taglia tassi di 25 punti base al 6,75%

(Teleborsa) - Lahaal termine della riunione odierna, attuando il primo taglio in oltre tre anni, dopo aver considerato gli ultimi dati disponibili e la prospettiva che il tasso annuo d'inflazione continui a scendere nei prossimi mesi su una traiettoria significativamente inferiore a quanto precedentemente previsto.Il board ha ribadito che, nel contesto attuale, il, compreso l'utilizzo dei fondi europei per stimolare il potenziale di crescita a lungo termine, sono essenziali per la stabilità macroeconomica e il rafforzamento della capacità del sistema economico rumeno nel far fronte a sviluppi avversi.La banca centrale segue da vicino glied è "disposta a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per raggiungere l'obiettivo fondamentale della stabilità dei prezzi a medio termine, in condizioni di preservazione della stabilità finanziaria".Secondo le valutazioni attuali, ilsu una traiettoria significativamente inferiore a quella evidenziata nelle previsioni a medio termine di maggio 2024, principalmente sotto l'influenza degli effetti base e delle modifiche legislative in campo energetico, in un contesto di rallentamento della crescita dei prezzi all'importazione e di graduale aggiustamento al ribasso delle aspettative inflazionistiche a breve termine.Tuttavia, la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, nonché gli sviluppi economici in Europa, soprattutto in Germania, continuano a generareper quanto riguarda le prospettive dell'attività economica, implicitamente l'evoluzione a medio termine dell'inflazione. Rilevanti sono anche la prospettiva della conduzione delle politiche monetarie della BCE e della Fed, nonché l'atteggiamento delle banche centrali della regione.