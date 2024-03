Eurozona, manifattura si conferma elemento di freno per l'economia

(Teleborsa) -, che conferma una fase di rallentamento, mentre. E' il quadro tratteggiato stamattina dairelativi al sentiment dei direttori acquisto delle aziende.Secondo le stime preliminari di, l'indiceè calato ancora a marzo 2024 adai 46,5 precedenti, risultando inferiore aidagli analisti. Una soglia che resta inferiore anche a quella critica di 50 e che denota ancora una contrazione dell'attività. Si rirende invece il, che sale aai 50,2 punti precedenti e si confronta con i. Di conseguenza, ildai 49,2 precedenti, attestandosi sopra il consensus (49,7 punti).Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 41,6 da 42,5 punti, contro un consensus di 43,1 punti e un aumento del PMI sevizi a 49,8 da 48,3 (sopra il 48,8 atteso). In, il PMI manifatturiero cala a 45,8 da 47,1 (47,5 punti il consensus) e il PMI servizi scende a 47,8 da 48,4 (era atteso 48,8)."Bisogna ricredersi sull’aspettativa di una ripresa del settore manifatturiero nel primo trimestre. Il PMI di marzo ha confermato la chiara debolezza di questo settore,, la maggiore economia dell’Eurozona", commenta, aggiungendo "ciononostante, con lesulle loro aspettative future, c’è tuttavia un barlume di speranza. L’indice della giacenza dei prodotti finiti è inoltre aumentato per il secondo mese consecutivo e sta raggiungendo il livello di non cambiamento. Il raggiungimento di questo traguardo significa che la riduzione delle scorte cesserà di agire da freno alla produzione".