Infrastrutture, coesione e ricostruzione, Cipess: i provvedimenti approvati oggi

(Teleborsa) - Infrastrutture, politiche di coesione, ricostruzione civile. Questi i temi al centro della seduta odierna delpresieduto dal ministro dell'economia e delle finanze e vicepresidente del Comitato, Giancarlo Giorgetti, con la presenza del segretario del CIPESS, sottosegretario Alessandro MORELLI, che ha approvato in merito una serie di proposte.Il CIPESS ha approvato, ai sensi del comma 870, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il Contratto di programma 2021-2025 tra il MIT e ANAS S.p.A. Il Contratto prevede investimenti complessivi (sia nuovi che già previsti dai precedenti Aggiornamenti al Contratto stesso) per circa 44 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi già coperti. Vengono ripartiti nuovi fondi per 2,25 miliardi dalla legge di bilancio 2023 e circa 3,75 miliardi di euro dalla legge di bilancio 2024. Tali nuove risorse per complessivi 6 miliardi di euro sono ripartite tra l’altro per circa 2 miliardi per nuove opere, per 2,6 miliardi per manutenzione e per 940 milioni per maggiori fabbisogni di opere già previste. Per la parte attribuita geograficamente le nuove risorse sono destinate per circa il 40,2% al Nord, per il 17% al Centro e per il 42,8% nel Sud e nelle Isole. Da segnalare – fa sapere il CIPESS in una nota – che viene superato il modello di gestione a "corrispettivo" e ripristinata la previgente gestione "a contributo". Sempre in materia di infrastrutture, il CIPESS ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) e relativo schema di quarto atto aggiuntivo, relativamente alla concessionaria Società Pedemontana Lombarda S.p.A. per il periodo regolatorio 2024-2028, che prevede un costo complessivo dell’opera di circa 4,6 miliardi di euro, la realizzazione di una tratta D “breve” con un tracciato di lunghezza ridotta a 8,9 km, e la conclusione dei lavori al 31 dicembre 2031.Il Comitato ha adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, i rispettivi Programmi Operativi Complementari (POC) 2014-2020 delle seguenti regioni: Regione Lazio, Regione Marche, Regione Piemonte e Regione Toscana. Contestualmente, ha disposto la riprogrammazione del Piano Sviluppo Coesione (PSC) della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Piemonte. Nei POC sono definiti le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la governance e le modalità attuative degli stessi Programmi, nonché i rispettivi Piani finanziari e Cronoprogrammi. Il CIPESS, in materia di ricostruzione post-sisma 2009 nella Regione Abruzzo, ha inoltre disposto l’assegnazione, per l’annualità 2024, delle risorse per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione.