Korean Air pronta a investire 13,7 miliardi per 33 Airbus A350

(Teleborsa) -ha preannunciato la sottoscrizione di undi dollari conper l’acquisto di 33 27 A350-1000 e 6 A350-900. Non è nota la configurazione dei nuovi aeromobili., che ospita sa 350 a 410 passeggeri, può operare fino a 16.000 km a pieno carico.ha un’autonomia di 15.370 km e può trasportare da 300 a 350 passeggeri suddivisi in tre classi.Korean Air prevede di introdurre in aggiunta 50 Airbus A321neo e 60 aeromobili Boeing, di cui 10 B787-9, 20 B787-10 e 30 B737-8.