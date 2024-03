Giappone, l'inflazione accelera a febbraio

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone a febbraio. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un aumento del 2,8% su anno, dopo il +2,2% di gennaio.Il, si è attestata al 2,8% a livello tendenziale dal +2% di gennaio.Nei giorni scorsi, laguidata dal governatore Kazuo Ueda ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, ponendo fine all’era dei tassi negativi, iniziata in Giappone nel 2016.