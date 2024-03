Onu, nel mondo 2,2 miliardi persone vivono senza acqua potabile

(Teleborsa) - L'acqua può creare pace o innescare conflitti. Quando l'acqua scarseggia, o è inquinata, le tensioni crescono tra le comunità e i paesi. Con l'aumento dell'impatto dei cambiamenti climatici e la crescita della popolazione, c'è un urgente bisogno che i paesi si uniscano per proteggere e conservare la nostra risorsa più preziosa. Queste le considerazioni alla base del tema "Acqua per la Pace" scelto dalle Nazioni Unite per lache si celebra oggi.L'obiettivo dellache come ogni anno riunirà a New York , per la conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua, Stati, organizzazioni internazionali, Ong, società civile e scienziati, è agire insieme "sulla base della consapevolezza che l'acqua non è solo una risorsa da utilizzare e contesa ma è un diritto umano".Cooperando sull'acqua, riferisce l'Onu, possiamo bilanciare il fabbisogno idrico di tutti e contribuire a stabilizzare il mondo. Sono ancora, e circa la metà della popolazione mondiale sta sperimentando una grave scarsità d'acqua per almeno una parte dell'anno. Sono, inoltre,ma solo ventiquattro hanno segnalato accordi di cooperazione per tutta l'acqua condivisa. ""Dobbiamo accelerare gli sforzi per lavorare insieme al di là delle frontiere, e promuove la gestione sostenibile delle risorse idriche condivise – ha detto nel suo messaggio in occasione della Giornata internazionale, il–. L'azione per l'acqua è un'azione per la pace. E oggi, che il mondo è in acque turbolente, ce n'è bisogno più che mai» ha aggiunto".