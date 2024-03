PIMCO, Giorgio Cocini nominato Managing Director per Italia, Francia e Iberia

Bank of America

(Teleborsa) -, uno dei principali gestori di investimenti a reddito fisso al mondo, ha nominatocome Managing Director in una nuova posizione che. Cocini entrerà in PIMCO a giugno, lavorando dalla sede londinese dell'azienda. Riporterà a Craig Dawson, Managing Director e Head of Europe, Middle East e Africa di PIMCO.Cocini guiderà le attività di PIMCO in Italia, Francia e Iberia, con la responsabilità delle funzioni di gestione dei clienti e del business. Ad affiancarlo ci saranno, Executive Vice President, che diventerà, Eleni Sifakis, Executive Vice President e Head of France, e Juanma Jimenez Sanchez, Executive Vice President e Head of Iberia.Cocini porta in questo ruolo una vasta esperienza lavorando con clienti in tutta Europa in tutti gli aspetti del settore bancario, assicurativo, della tecnologia finanziaria e della gestione patrimoniale. In precedenza, è statopresso, con sede a Londra. In precedenza, è stato co-responsabile dell'EMEA Financial Institutions Investment Banking della banca ed è stato Managing Director del Financial Institutions Group di