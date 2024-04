UniCredit, Andrea Coda nominato Head of Sectors and Head of M&A

UniCredit

(Teleborsa) -ha assuntoda, nominandolo. Coda, che guiderà quindi le attività di fusioni e acquisizioni, riporterà a Sam Kendall, Head of Advisory & Financing Solutions del gruppo bancario italiano. La notizia, anticipata da Bloomberg sulla base di un memo interno, è stata confermata a Teleborsa da un portavoce.Coda hae ha lasciato la posizione di Managing Director presso HSBC. Si è occupato soprattutto di M&A e transazioni sul mercato dei capitali nei, con una specializzazione nella consulenza ai clienti su transazioni complesse. Nel suo CV ci sono anche esperienze in Mecom Group e Rothschild & Co.