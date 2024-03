BdM Banca aderisce alla campagna Nexi Micropagamenti

(Teleborsa) -(Gruppo Mediocredito Centrale) ha aderito allache prevede, per tutti i clienti business possessori di POS particolari condizioni, tra cuiper transazioni inferiori a 30 euro eper transazioni entro 10 euro.Più nel dettaglio, grazie all'iniziativa Micropagamenti,, il venditore ottiene ilper tutti i pagamenti fino a 10 euro effettuati con il POS BdM Banca sui circuiti Visa, Mastercard e PagoBancomat. Per beneficiare di tale azzeramento il cliente possessore di POS devedal portale Nexi o dall’APP Nexi Business, tutti gli altri clienti devono recarsi in filiale."Come Banca di riferimento del Sud lavoriamo per proporre offerte sempre più vicine alle esigenze dei nostri clienti e, con l'iniziativa Micropagamenti di Nexi, siamo anche attenti alla continua evoluzione del pagamento digitale", ha commentato Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di BdM Banca, aggiungendo "grazie a queste offerte, rivolte principalmente ai piccoli commercianti e ai giovani, possiamo stimolare e agevolare il tessuto imprenditoriale del territorio migliorandone i servizi”.