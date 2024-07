Banca Cambiano 1884, accordo con Axyon AI per uso dell'IA nella gestione patrimoniale

(Teleborsa) -, fintech italiana attiva nel settore di soluzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale per il settore finanziario, ha stretto una, che ha sede a Firenze e filiali oltre che in Toscana anche a Roma, Torino e Bologna, per l'adozione di una strategia modello basata sull'intelligenza artificiale (IA).Attiva da maggio, la partnership ha l'obiettivo didella banca nelle attività di trading di titoli globali, si legge in una nota, sfruttando analisi predittive avanzate."L'integrazione di una layer di IA nella strategia di investimento di Banca Cambiano 1884 conferma il loro riconoscimento nel valore che la tecnologia può portare alla gestione patrimoniale", ha affermato"L'efficacia della strategia modello sarà monitorata costantemente, con aggiornamenti previsti che guideranno le future implementazioni e innovazioni", ha detto