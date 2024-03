Confindustria, "Intelligenza artificiale e PMI": un incontro per promuovere la cultura dell'innovazione

(Teleborsa) - Un nuovo appuntamento arriva alla, presentando il nono incontro del ciclo di conferenze intitolato "". Questo evento è organizzato dain collaborazione conL'obiettivo principale di questo incontro è quello disulle molteplici opportunità fornite dall'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Durante l'evento, le aziende stesse avranno l'opportunità di condividere le proprie esperienze e strategie riguardanti l'implementazione dell'IA nelle loro attività, presentando casi concreti e interagendo direttamente con gli altri partecipanti.L'appuntamento è fissato per, presso la sede della LIUC – Università Cattaneo, in via Matteotti 22 a Castellanza.