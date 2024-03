Lufthansa-Ita Aiways, attesa la lettera con le obiezioni da Bruxelles

Lufthansa

(Teleborsa) -contenente lesull'operazione dida parte di. nella missiva saranno indicati i nodi da sciogliere per la privatizzazione della compagnia di bandiera, prevista agli impegni assunti dal MEF con l'UE.A quanto pare il, soprattutto quelle a, dove la posizione di Lufthansa e Ita sarebbe dominante. C'è poi il problema deglidetenuti da Lufthansa ed Ita: secondo i fondatore di Ryanair Michael O'Leary occorrerebbegli slot su Roma e Milano.La lettera giunge ad un paio di mesi dall'avvio dellada parte della Commissione europea, cheDi recente la Commissaria europea alla Concorrenzaaveva dichiarato "credo che sia importante far sì che il, ci sono molti dati in ballo e dobbiamo lavorare molto da vicino con le compagnie in particolare sulle questioni "legate alla competitività". La numero uno della concorrenza aveva poi spiegato chese le due compagnie "funzionerebbero sulle stesse rotte" e, per non mettere "la competitività a rischio", non far salire i prezzi ed non far abbassare la qualità dl servizio., aveva concluso.Un certoè trapelato nel weekend dal, il qualche ha affermato cheil progetto didel trasporto aereo. "Noi abbiamo una compagnia area che si chiama Ita - si chiamava Alitalia- . Abbiamo detto: 'vediamo di costruire un campione europeo che possa competere con i colossi internazionali'. Da dieci mesi stiamo lottando con l'Europa che non ci permette di fare questo", ha affermato Giorgetti intervenendo alla convention del partito Identità e democrazia "Winds of Change" a Roma.Nonostante l'ottimismo palesato dalla scorsa settimana, a Francoforte il clima è rovente per una transazione che si sta allungando ben oltre il dovuto. Le trattative con Bruxelles hanno preso davvero troppo tempo e l'operazione diviene ogni minuto meno vantaggiosa. Spohr ha ammesso di non sapere quando sarà presa la decisione, ma, anche perché, nel frattempo, Ita è costretta a mantenere gli accordi commerciali con Air France-Klm e con l’alleanza SkyTeam sino al giorno del passaggio in casa Lufthansa.