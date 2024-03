ABI, assegnati i “Premi per l’innovazione nei servizi bancari”

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Premiate oggi a Milano - nel corso del- le soluzioni e le idee più innovative e tecnologicamente avanzate che meglio rispondono alle esigenze della clientela e all’evoluzione dei mercatAlla quattordicesima edizione del “Premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari”, che si inserisce nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione ("Premio dei Premi"), hanno partecipatoIn particolare, tra le altre, sono state presentate iniziative volte al potenziamento dei canali digitali, al sostegno delle imprese sul territorio, alla sostenibilità, alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura aziendale e alla prevenzione dei rischi connessi alle frodi informatiche.Questo l'elenco dei premiati emersi dalla selezione effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico di esperti e dalla Giuria di rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico che ha identificatoPremio Innovazione per i canali di relazione con la clientela al progetto “Piùcredix, come coniugare la tecnologia con la relazione con clientela per una banca di territorio” presentato da; Premio Innovazione per l’operatività e i processi interni al progetto “Digital VAR: Il Market Risk Management dell’era digitale” presentato daPremio Innovazione per lo sviluppo dell’ecosistema e del territorio al progetto “Instant Payments BFF. Il primo servizio di tramitazione pensato per tutti i PSP in Europa” presentato daPremio innovazione per la sostenibilità al progetto “Finanziamento Immobiliare Green Corporate” presentato da; Premio innovazione per la sostenibilità al progetto “Integrazione centralizzata delle metriche di sostenibilità” presentato daPremio Innovazione per la comunicazione al progetto “In Spiccioli” presentato da Credit Agricole Italia; Premio Innovazione per la cyber security al progetto “Independent Joint Technical Assessment on Common Third Parties in The Financial Sector” presentato da; Premio Innovazione per la diffusione della cultura aziendale e lo sviluppo di competenze al progetto “UniCredit University” presentato daAssegnata, inoltre, menzione Speciale ai progetti: “New Cash Management Program” presentato da; Conto Credem Link. Campagna di comunicazione “Come ti senti quando” presentato da Credito Emiliano; “LUDI – Ludicizzazione e Interactive awareness frodi” presentato da