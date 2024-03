Fidia, Giuseppe Morfino scende al 2,884%

Fidia

(Teleborsa) - Il fondatoreha ridotto alla propriain, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 19 marzo 2024. In precedenza la quota era al 9,464%.La comunicazione è stata effettuata a seguito del deposito, presso il registro delle imprese, dell'attestazione dell'sociale di Fidia per effetto dell'emissione di 21.624.999 nuove azioni ordinarie rinvenienti dalla conversione di 519 obbligazioni, emesse e sottoscritte nell'ambito delcum warrant, oggetto dell'accordo di investimento stipulato tra l'emittente e Negma Group in data 15 novembre 2022.