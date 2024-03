Krispy Kreme, partnership nazionale con McDonald's dopo test positivo

McDonald's

Krispy Kreme

(Teleborsa) -, uno dei marchi di dolciumi più amati al mondo, hanno annunciato una, in un lancio graduale in tutto il paese. La disponibilità a livello nazionale presso i ristoranti partecipanti è prevista entro la fine del 2026. Tre delle ciambelle più famose di Krispy Kreme verranno consegnate fresche ogni giorno ai ristoranti McDonald's. Saranno disponibili singolarmente o in scatole da sei, a partire dalla colazione e per tutta la giornata.Ciò segue unpresso 160 ristoranti McDonald's nelle aree di Lexington e Louisville, nel Kentucky, dove "l'entusiasmo e la domanda dei consumatori hanno superato le aspettative", si legge in una nota."Dal lancio della colazione, quasi 50 anni fa, abbiamo continuato a offrire nuove voci di menu, sapori ed esperienze che hanno reso McDonald's una parte insostituibile della routine mattutina dei fan - ha affermato Tariq Hassan, Chief Marketing and Customer Experience Officer di McDonald's USA - Questa partnership rappresenta un entusiasmante passo successivo in questo viaggio e un'opportunità pere durante tutta la giornata"."La richiesta principale che riceviamo ogni giorno dai consumatori è: "per favore, portate Krispy Kreme nella mia città". La collaborazione con McDonald's su scala nazionale fornirà ai nostri fan e agli amanti delle ciambelle una ciambelle fresche e alla gioia di Krispy Kreme", ha affermato Josh Charlesworth, presidente e amministratore delegato di Krispy Kreme.